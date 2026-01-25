Опитът на 50-те най-добри неврохирурзи от Европа среща в София амбицията на 250 млади лекари

Столицата ни е домакин на престижния обучителен модул по гръбначна хирургия на Европейската асоциация на неврохирургичните дружества

За 5 дни София се превръща в най-важната точка на картата на неврохирургичното обучение в Европа. Столицата ни е домакин на едно от най-престижните образователни събития в медицинския календар на Европа – модул по гръбначна хирургия от обучителните курсове на Европейската асоциация на неврохирургичните дружества. Събитието е истинско подаване на щафетата, където опитът на най-добрите среща амбицията на най-младите.

В интензивен ритъм на учене влизат 250 млади неврохирурзи от целия континент - лекциите се редуват с дискусии по реални и заплетени клинични случаи, теоретичните знания се изпробват в практически сесии. В тях младите лекари имат редкия шанс да работят с последно поколение апаратура и да усъвършенстват техниката си под зоркия поглед на 50 от най-добрите неврохирурзи в света.

Разглеждат се всички области на спиналната хирургия – област, в която технологиите се развиват с главозамайваща скорост.

Чл.-кор. проф. Николай Габровски, който е домакин на форума, член на ръководството на европейската организация и началник на Клиниката по неврохирургия в „Пирогов", подчерта, че целта на форума е да се работи за установяване на единен, висок стандарт на неврохирургично лечение, „на който всеки пациент в Европа трябва да може да разчита". Чл.-кор. проф. Николай Габровски (вдясно) е домакин на форума. СНИМКА: Румяна Тонева

Акцентът пада върху най-големия „скок" в специалността в последните години - съчетанието между роботизирани системи и апаратура за прецизна образна диагностика в самата операционна. Българските неврохирурзи ще споделят своя опит в обсъждането - Клиниката по неврохирургия на „Пирогов" вече разполага с роботи от второ поколение и опит, който ни нарежда сред пионерите в Европа.

Участието на трима български лектори в програмата поставя нашата школа в сърцето на системата на обучение по неврохирургия в Европа.

За младите неврохирурзи курсовете са важна част от дълъг път на усъвършенстване. Тези, които успеят да преминат пълния 4-годишен цикъл на обучение, имат възможност да се явят на изпит за европейска диплома по неврохирургия. Сертификатът, който получават от курсовете, е от Европейския борд по неврохирургия и това го прави отлична препоръка за всяка световна клиника.

Подписите на водещите имена в европейската неврохирургия придават допълнителна тежест на документа. С решение на Българското дружество по неврохирургия тази диплома вече се признава за еквивалент на теоретичната част от държавния изпит за специалност. Когато млад неврохирург е взел европейска диплома, не трябва да повтаря тази част от държавния изпит, която е свързана с теоретичното препитване. Престижния обучителен модул по гръбначна хирургия на Европейската асоциация на неврохирургичните дружества СНИМКА: Румяна Тонева