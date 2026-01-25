Майка нахлу в училище в карловско село, разправя се хулигански с класната

Социални служители си измивали ръцете с преподавателите, че те спирали помощите заради отсъствия на децата

Майка нахлу в училището в карловското село Розино и се опита да се саморазправя с деца, след като възникнал бой между ученици от два класа. Учителката се намесила, за да защити учениците, към които насочила гнева си въпросната майка, но тогава тя започнала да се кара и заплашва преподавателката. Бил е извикан районният полицай след подаден сигнал.

Инцидентът е от 9 януари миналата година, а въпросната майка е санкционирана със 700 лева глоба.

В учебното заведение не липсват и инциденти, когато родители отиват да се разправят с учители за спрени детски надбавки, разказаха преподаватели.

При неизвинени отсъствия от страна на ученика училищното ръководство подава информация на социалните. Но те от своя страна си измивали ръцете, като казвали на родителите "учителите ви спряха помощите". Не били един и два случаите, когато майки и бащи ходят в училище да се разправят с въпроса: "Ти защо ми спря детските"?.