Сергей Станишев: Ако има "касапница" на конгреса, ...

Атанас Атанасов: Тепърва ще преговаряме за листите с "Продължаваме промяната"

Атанас Атанасов

ПП-ДБ отиват на изборите заедно като коалиция. Това съобщи председателят на ДСБ Атанас Атанасов пред bTV, като уточни, че тепърва ще започнат преговорите по условията на партиите в коалицията, но воля за общо явяване на вота има.

Вчера „Продължаваме промяната" подаде ръка на „Демократична България", но при три условия. Очаква се насрочване на вота.

„Мисля, че Румен Радев и Йотова са се разбрали след Великден да бъдат изборите. Време няма тази седмица, освен ако не е конструирано служебното правителство, всичко да е готово и утре да го назначи", каза Атанасов.

„На базата на всички позиции на Радев като президент и като политик, аз не намирам никакво основание за сътрудничество с него в бъдеще. Ако се промени, ще мислим", посочи Атанас Атанасов.

Атанас Атанасов

