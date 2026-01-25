Сергей Станишев: Ако има "касапница" на конгреса, БСП ще излезе отслабена

Ако на конгреса има касапница, БСП ще излезе отслабена, коментира бившият премиер и лидер на столетницата Сергей Станишев пред БНР.

Той допълни, че за него на дневен ред не стои да се завърне начело на партията, тъй като има "други сериозни ангажименти", но декларира, че е готов да помогна за намиране на изход.

"Ситуацията е притеснителна за бъдещето на БСП. Ако има касапница на конгреса, БСП ще излезе отслабена и с малко шансове да вдъхнови избирателите си. Фактор, който се пропуска, е появата на нов проект, който ще вдигне избирателната активност. Това ще постави задачата пред БСП още по-трудно", каза още Станишев.

И призна, че за съжаление е възможно БСП да не мине 4-процентната граница на изборите за НС.

"Това не е предопределено и не е неизбежно да се случи, но ако не се отчита като риск и се действа по инерции, избирателите ще си направят избора. Ние сме сега в шизофренна ситуация. От една страна се дава положителна оценка на участието на БСП в управлението, от друга страна - да се смени председателя. А какво ще реши тя, ако не се промени нещо сериозно. Който и да застане начело на БСП, е загубена работа. БСП загуби собствената си физиономия, особено в последната година, когато се приемаше като послушен партньор на други. Ако искаш да имаш шанс, трябва да покажеш, че това не е така", изтъкна Станишев.

По думите му всички партии се опитват да се пренаредят към проекта на Румен Радев, "който очевидно има вятър в платната, огромна подкрепа, защото много хора виждат в него да разбие статуквото, а БСП се превърна в част от статуквото".

Сергей Станишев обясни още, че има притеснения за подписа на Росен Желязков под Борда за мир на Тръмп, защото не е докрай ясно, що за борд е това. Първоначално бе обявен за мира в Газа и развитието там.

"Газа сега не се споменава, но има някакви такива наметки. Беше направена сериозна презентация за развитието на Газа като инвестиции и хъб", коментира Станишев и смята, че целта е този Борд за мир да прерасне в нещо по-голямо.

"Очевидно ООН преживяват криза не от вчера от гледна точка на ефективност и вземане на решения за решаване на кризи. И започва процес всеки да си прави структури. В Китай също има структура и говорим за интересите и правата на страните от юга на света. Очевидно върви процес на разпарчетосване на световния ред на група страни. И е добре България да знае къде се позиционира. И тя е в Европа, и е важно да е заедно със страните от Европа, без да разваляме отношенията с други световни фактори", посочи той.

Той призна, че е притеснен относно участието на България в Борда за мир, но:

"Имаме специфична позиция - Николай Младенов е върховен представител на Борда за Газа и това би могло да обясни участието на България пред ЕС. Но трябва да сме предпазливи много оттук нататък в действията си."

Станишев посочи, че вече имаше реакция от Европейския съвет по отношение на България, но "едва ли ще има публична реакция, защото сме вторичен фактор в този процес, но разбира се ще се отчете":

"Европа се лута в момента и това е притеснително, защото големите фактори Русия Китай играят своята игра и водят активен диалог, а ЕС няма собствен план. Притеснен съм и за войната в Украйна, че ЕС няма план за траен мир. Гледаме действията на ЕС и те по-скоро са реактивни, и изглеждат като действия да саботират действията на Тръмп. Това е грешно като политика. Трябва да се търси балансирано, не само като уреждане на териториалните въпроси – границите, които са на дневен реда, а как в Европа да си установи система за сигурност между всички фактори, която да не води до нови конфликти. И да не бъдат тези преговори като едно примирие до следващ военен конфликт. ЕС трябва наистина да започне да прави нещата да изглежда солиден, тежък и да играе собствената игра, а това не се прави."

Бившият лидер на ПЕС предупреди, че ако ЕС иска да е фактор, трябва да намери начин за спирането на войната в Украйна.

"Защото тя води до безкрайни разходи, стотици милиарди евро, и по-добре да се инвестира във възстановяването на Украйна, защото тази държава е пред пълен срив – 8 – 10 милиона украинци са вън и повечето от тях няма да се върнат. Иначе това се превръща с постоянна язва за цяла Европа и трагедия за украинския народ", каза Станишев.

Според него ЕС трябва да създаде равноправни отношения с Китай, Индия и МЕРКОСУР, защото САЩ излязоха от ролята на световен хегемон, но носи отговорност – "нашият интерес е №1 и всички останали да се подчинят", но това няма да е трайно и трябва да изграждаме активни партньорства, за да имаме собствена тежест.