ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Грипът настъпва и в Пловдив, утре решават за епиде...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22159109 www.24chasa.bg

Спирки, кошчета за отпадъци и надписа на Симитли са повредени при вандалска проява

1064
Вандалите потрошили надписа на Симитли на входа на града. Снимки: Фейсбук/Стефан Апостолов

Спирки, кошчета и контейнери за отпадъци и надписа на входа на Симитли са повредени при вандалска проява, съобщиха от община Симитли. Между 4 и 5 ч тази нощ са преобърнати кошове за смет на паркинга при заведение в централната част на града, след което извършителите са счупили спирка на обществения транспорт при филиал „Ян Бибиян" на детска градина „Радост", където също са счупили кошове за смет.

По главната улица са унищожени и млади дръвчета, а в района на социалните центрове и сградата на филиала за Спешна помощ е разбита още една спирка.

Вандалската проява е продължила и при входа и изхода на града в посока село Черниче, където по повод 55-годишнината на Симитли беше поставен осветен надпис на града. Металните съоръжения на буквите са изкъртени, а надписът – съсипан, посочват от общинския пресцентър.

Вандализмът е продължил в посока жп прелеза на Орловец при Черните и разклона между селата Крупник и Полена, пише БТА.

От община Симитли посочват, че по случая работят органите на реда. Вандалските прояви се определят като посегателство срещу общината, труда, средствата и усилията на хората.

Вандалите потрошили надписа на Симитли на входа на града. Снимки: Фейсбук/Стефан Апостолов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Валери Божинов: Първата ми среща със Стоичков беше подарък за 18-ия ми рожден ден (Видео)