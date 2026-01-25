Спирки, кошчета за отпадъци и надписа на Симитли са повредени при вандалска проява

Спирки, кошчета и контейнери за отпадъци и надписа на входа на Симитли са повредени при вандалска проява, съобщиха от община Симитли. Между 4 и 5 ч тази нощ са преобърнати кошове за смет на паркинга при заведение в централната част на града, след което извършителите са счупили спирка на обществения транспорт при филиал „Ян Бибиян" на детска градина „Радост", където също са счупили кошове за смет.

По главната улица са унищожени и млади дръвчета, а в района на социалните центрове и сградата на филиала за Спешна помощ е разбита още една спирка.

Вандалската проява е продължила и при входа и изхода на града в посока село Черниче, където по повод 55-годишнината на Симитли беше поставен осветен надпис на града. Металните съоръжения на буквите са изкъртени, а надписът – съсипан, посочват от общинския пресцентър.

Вандализмът е продължил в посока жп прелеза на Орловец при Черните и разклона между селата Крупник и Полена, пише БТА.

От община Симитли посочват, че по случая работят органите на реда. Вандалските прояви се определят като посегателство срещу общината, труда, средствата и усилията на хората.