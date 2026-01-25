Пожар в къща на метри от пожарната в Благоевград (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пожар избухна в стара къща на стотина метра от сградата на пожарната в Благоевград. Огънят в сградата, която е под поликлиниката, тръгна около 16 ч. и бе загасен десетина минути по-късно.

Засега не е ясна причината за пожара.