Даниел Панов: Никой не иска да гони инвеститори, но здравето на великотърновци е на първо място

Днес РИОСВ въведе в сила принудителната мярка за спиране на основната производствена линия на „Кроношпан". Поставена е пломба, това написа във фейсбук кметът Даниел Панов.

След четири години без реакция, при сегашното правителство на Росен Желязков и при министъра на околната среда и водите Манол Генов държавата чу стотиците сигнали от великотърновци за остри миризми и задимяване, посочва в поста си Панов.

Кметът припомня, че още от 2022-а година Община Велико Търново и Общинският съвет настояват пред държавата за промяна в законодателството. Иска се въвеждане на най-строги норми за работата на завода и да не се усещат миризми.

"Чак сега – след служебното преразглеждане на разрешителното, заводът е внесъл инвестиционно намерение за нови пречистващи съоръжения, които да елиминират миризмите. Съоръжения, които останалите заводи в Европа имат от години. Изпускането на миризми също е нарушение на разрешителното", подчертава кметът.

"Никой не иска да гони инвеститори. Здравето и общественият интерес на великотърновци просто са на първо място!

Ако заводът работи, спазвайки най-високите екологични норми и модела в другите европейски държави, надали ще има проблеми", завършва той.