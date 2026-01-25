ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

България, Чехия и Италия: парадоксът на руските ка...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22159865 www.24chasa.bg

Даниел Панов: Никой не иска да гони инвеститори, но здравето на великотърновци е на първо място

Дима Максимова

[email protected]

412
Заводът бе пломбиран днес, въпреки решението на съда в Бургас за отмяна на принудителното спиране на линията за ПДЧ

Днес РИОСВ въведе в сила принудителната мярка за спиране на основната производствена линия на „Кроношпан". Поставена е пломба, това написа във фейсбук кметът Даниел Панов.

След четири години без реакция, при сегашното правителство на Росен Желязков и при министъра на околната среда и водите Манол Генов държавата чу стотиците сигнали от великотърновци за остри миризми и задимяване, посочва в поста си Панов.
Кметът припомня, че още от 2022-а година Община Велико Търново и Общинският съвет настояват пред държавата за промяна в законодателството. Иска се въвеждане на най-строги норми за работата на завода и да не се усещат миризми.

"Чак сега – след служебното преразглеждане на разрешителното, заводът е внесъл инвестиционно намерение за нови пречистващи съоръжения, които да елиминират миризмите. Съоръжения, които останалите заводи в Европа имат от години. Изпускането на миризми също е нарушение на разрешителното", подчертава кметът.
  "Никой не иска да гони инвеститори. Здравето и общественият интерес на великотърновци просто са на първо място!
Ако заводът работи, спазвайки най-високите екологични норми и модела в другите европейски държави, надали ще има проблеми", завършва той.

Заводът бе пломбиран днес, въпреки решението на съда в Бургас за отмяна на принудителното спиране на линията за ПДЧ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Валери Божинов: Първата ми среща със Стоичков беше подарък за 18-ия ми рожден ден (Видео)