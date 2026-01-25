Съдът не усети във Велико Търново синкавата мъгла от “Кроношпан” и 430-те сигнала, че в града мирише

Съдът: Заводът, срещу който има повече от 430 сигнала м.г., няма да спира

Прокуратурата разследва противозаконно пречене на орган на властта - директора на екоинспекцията, да затвори проблемното производство

Заводът на “Кроношпан” във Велико Търново започна ефективното спиране на линията за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ), което ще приключи в неделя, 25 януари.

Това заявление от компанията в четвъртък вечер като че ли

вещаеше финал на почти двегодишна сага,

в която се сблъскаха корпоративни интереси и търновци, отстояващи правото си на чист въздух и качество на живот.

Нощно време ясно се вижда пушекът от завода във Велико Търново.

В събота от австрийската компания обявиха, че Административният съд - Бургас, е отменил предварителното изпълнение на принудителната мярка на РИОСВ за спиране на основната производствена линия.

Съдебното решение дойде с нехарактерна експедитивност, и то при натиск върху институциите заради опитите за спирането на “Кроношпан”, дори анонимни телефонни заплахи - по думите на екоминистър Манол Генов.

Така синкавата мъгла с характерен мирис, която често се стеле над цяло Търново, обви поредния опит за постигане на търпимо съжителство с комините и инсталациите. Въпреки съдебното решение обаче производствената линия спря в неделя, веднъж по заявление от компанията, но за по-голяма сигурност и запечатана от екоекспертите с полиция.

От РИОСВ ще обжалват решението, което не е окончателно, пред Върховния административен съд.

Дървопреработващата компания от месеци е в центъра на гражданското недоволство заради прах, обгазяване и миризми. Те са повод за лавина от сигнали в Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) и в социалните мрежи. Този дискомфорт се усеща най-силно в кварталите “Чолаковци”, “Бузлуджа” и “Зона В”. А министерства, местна власт и депутати с уклончив успех опитват да решат проблема с цапащия завод и опасността за здравето на търновци.

През последната седмица битката с “Кроношпан” бе особено интензивна. След като на 15 януари директорът на местната екоинспекция инж. Станислав Станчев наложи принудителна

административна мярка за спиране на линията за ПДЧ,

от ръководството на завода побързаха да определят мярката като незаконосъобразна и необоснована, дори се оплакаха от политически натиск преди изборите.

Докато във фейсбук групите търновци следяха всяка сутрин пуши или не пуши коминът на “Кроношпан”, дружеството излезе с план, че са нужни 58 дни за безаварийно спиране на работата. После го намалиха, но им пречеха януарските студове. Последва опит от РИОСВ за незабавно пломбиране на съоръженията, който бе осуетен от фирмата.

В ответ пред портала излязоха стройно организирани протестиращи в защита на работните места. В казуса се намеси и прокуратурата. Тя разследва противозаконно пречене на орган на властта - директора на екоинспекцията, да изпълни задълженията си и незабавно да затвори проблемното производство.

Компанията оказва пълно съдействие на институциите и спазва всички законови изисквания, твърдят от предприятието. “Кроношпан” категорично заявява несъгласието си с наложената мярка, която вече обжалват в Административния съд в Бургас.

“100 млн. евро е производството от линията, която трябва да затворим,

за последните 20 месеца. Голяма част от този оборот е реализирана в чужбина. Ние сушим дървесина, има миризми от нея, но в този зимен период е трудно да се установи от кой е миризмата. Тя не застрашава здравето на хората”, заяви управителят на “Кроношпан” Николай Банков. Линията се спира принудително от РИОСВ заради наличието на миризми.

По думите на Банков през последния месец заводът разполага с 3 независими документа - от РИОСВ и МОСВ, както и доклад на междуведомствена комисия, съставена от здравното министерство, които твърдят, че всички измерени емисии са под установените и предписани лимити от комплексното разрешително.

“Използва се административна слабост в разрешителното ни относно миризмите, които не може да бъдат измерени, това е субективно възприятие по органолептичен метод”, твърди Банков.

Крайната мярка за затваряне на линията за ПДЧ дойде след извънредна проверка, изискана от кмета на Велико Търново Даниел Панов. Само за две седмици в приложението “Гражданите на Велико Търново” има

постъпили над 20 сигнала за миризми и задимяване,

всички са насочени към контролния орган - РИОСВ, съобщиха от общината. Оплакванията на търновци от синкава мъгла и мирис на сушена дървесина до ноември м.г. са 430. Подобни нарушения са констатирани и през декември 2025 г., както и в предходни периоди. През последните две години на дружеството са съставени множество актове за стотици хиляди левове.

“Актовете са си актове, всички наказателни постановления от м.г. се обжалват. Не може да продължаваме така и тази година, нали рефлектира върху хората.

Ние трябва да си свършим работата. Отнякъде трябва да се започне. За политически натиск не мога да кажа, аз не съм политическо лице.

Така е решил министърът, така действаме”, коментира пред “24 часа” шефът на търновската РИОСВ инж. Станислав Станчев. Той подчерта, че

заводът не затваря изцяло, а се спира само инсталацията за ПДЧ

“Правото на чист въздух, на безопасна околна среда и здравето трябва да бъдат гарантирани на всеки”, каза премиерът в оставка Росен Желязков налагането на принудителната административна мярка за спиране на завода за преработка на дървесина. Неговото посещение в Търново, за да нагледа хода на санирането, съвпадна с драмите в “Кроношпан”.

“Поздравявам РИОСВ, че най-накрая съумя да постигне това, което е работата на всеки контролен орган – да наложи санкции, когато се извършват неправомерни действия”, каза още Желязков.

“Няма лошо коминът да пуши, когато се работи, ще пуши, но нека го направят както трябва. Обявиха пред обществеността допълнителни очистни инсталации”, припомни инж. Станчев.

В края на м.г. на отворена среща от

“Кроношпан” посочиха, че искат да са “добър съсед” и ще инвестират 20 млн. евро

в още пречистване, за да редуцират разпространението на миризми извън завода.

“Има дървесен прах, има го при товаро-разтоварните дейности, но сме взели мерки, той е суровина и се използва. “Кроношпан” е в котловина, където има задържане на въздушни маси и мирис на дървесина”, призна Николай Банков. И обеща към сушилните за МДФ и ПДЧ система с два филтъра и още два нови биофилтъра. В пречиствателните инсталации ще има мокри електрофилтри за пречистване на отделяните водни пари от сушенето на дървесината, водни скрубери за аспирацията. Сега спирането може да направи инвестицията невъзможна, заяви директорът за търновския завод. Той подчерта, че

от 2017 г. предприятието е направило 300 млн. евро инвестиции и дава заетост на 300 човека,

а “Кроношпан” е най-големият потребител на технологична дървесина, която използва отпадни материали от горите, за да не се натрупва биомаса.

Австрийската компания присъства в България от близо 3 десетилетия и оттогава е инвестирала 1 млрд. лв. у нас. Първо през 1997 г. закупува стара мебелна фабрика в Бургас. През 2006 г. дружеството откри втори завод във Велико Търново, като купи цех за плочести материали от “Дървообработване ВТ”. Добави към това 80 дка земя на фалиралия радиозавод на семейството на депутатката от НДСВ Мариана Костадинова и започва да изгражда най-модерния си завод на Балканите.

“Кроношпан” получи сертификат за държавна подкрепа за инвестицията във Велико Търново. Проектът бе изпълнен на 2 етапа. Първият предвиждаше изграждане на линия за производство на ПДЧ, което да увеличи производствения капацитет на завода. Във втория етап бе монтирана линия за плочи от дървесни влакна (МДФ) - изцяло ново производство за България.

Инвеститорът обещаваше чист въздух на Велико Търново и най-модерната фабрика на Балканите, която се прави по най-строгите екологични норми в целия ЕС.

В Търново проблемите започнаха преди повече от 2 г., когато бе пусната линията за МДФ

и в зоната “Дълга лъга” се образуваха планини от дървесина, а двете инсталации заработиха с пълен капацитет, казват запознати.

От общината припомнят, че в периода 2017-2018 година, когато върви процедурата пред РИОСВ - Велико Търново, и Изпълнителна агенция “Околна среда” за предвиденото, местната управа има отрицателни становища. Изисква, ако инвестицията се реализира, да се приложи максимална филтрация, да не се допускат миризми и вещества извън производствената площадка и да се осъществява постоянен мониторинг.

Кметът и общинският съвет с решение през 2022 година искат промяна на законодателството в посока най-високи норми за производства тип “Кроношпан”. Паралелно с това се предлага и промяна на Комплексното разрешително в същата посока - най-ниски прагове за ФЧП, съответно - най-строги норми.

Това не се случва, както и независимите проверки при служебните правителства на Радев и на ПП-ДБ

Реакция на МОСВ има едва през 2025 г., по време на кабинета “Желязков”. Тръгва се към отваряне на Комплексното разрешително и сезиране на МЗ за междуведомствена проверка.

Междувременно бившият здравен министър и депутат от региона проф. Костадин Ангелов обяви във фейсбук, че събира здравни жалби срещу цапащия завод за колективен иск и търсене на юридическа отговорност за нанесени вреди върху здравето и живота на граждани на Велико Търново.

От бизнеса притеснени, че спирането ще нанесе щети на горите в България

Прекратяването на дейността на завода за дървесни плоскости “Кроношпан” ще доведе до последствия за цялата дървообработваща и мебелна индустрия у нас, както и за горите на България.

Върху това се обединиха представители на бизнеса и науката на пресконференция, организирана от австрийското дружество в петък.

Беше обърнато внимание на това, че “Кроношпан” е единствената компания в България, която рециклира дървесни отпадъци. Тя си сътрудничи с 60 местни общини за доставката им, благодарение на което общинският бюджет спестява 2 млн. лв. годишно. За миналата година дружеството е преработило 40 хил. тона дървесни отпадъци. То е и единственото, което рециклира дървесни отпадъци от бита, строителството, индустрията и от опаковки.

Ако тези дървесни отпадъци не се почистят от горите, те стават леснозапалими, дерета се задръстват, което пък води до наводнения, коментираха лесовъди. Без такъв тип заводи може да видим България обезлесена, прогнозира бившият министър на земеделието и преподавател в Лесотехническия университет Георги Костов.

Всички работодателски организации застанаха зад австрийския инвеститор, който по думите на председателя на БСК Добри Митрев е за пример. “Ако имахме минимални съмнения за нарушения, нямаше да застанем така твърдо. Притеснени сме, че това е прецедент, който може да се разпространи над всеки потенциален инвеститор. Атаката срещу българския бизнес в последните месеци се засилва все повече. Засегнатите хора от тази мярка ще бъдат впечатляващо много. Няма друг работодател във Велико Търново, който да даде такива възнаграждения”, категоричен беше Митрев. Тази линия представлява основното производство на предприятието, така че е възможно цялата му дейност да спре с нея.

Важно е да има законова рамка и правила за всички, компаниите трябва да се съобразяват, но се нуждаят от законова сигурност, а това е нещо, върху което трябва да се работи според австрийския бизнес. Международният бизнес се нуждае от доверие. В последните години няма много прилив на чужди инвестиции и държавата трябва да положи усилия за това. А “Кроношпан” е пример за много добър инвеститор, защити компанията и Филип Купфер, търговски съветник при австрийското посолство.

В момент сме на безпрецедентна криза, която може да доведе до катастрофа. Индустрия се гради много бавно, но може да бъде съсипана за дни. Дейности за над 1 млрд. лв. в сектора ще бъдат засегнати, каза и председателят на браншовата камара Васил Живков. Представители на мебелни компании също изказаха опасения, че браншът е застрашен от прекратяването на дейността на завода. В България той обслужва директно 150 клиента, работи се със 1000 доставчици на дървесина и още 1800 други. Застрашават се всички подписани договори, както и вече обявените колекции на мебелните фирми.

Заводът на австрийците в Бургас се спаси през 2017 г. с нови филтри и зелен пояс

Бургаският завод на “Кроношпан” се размина със затваряне през 2017 г. С казуса около него лично се зае тогавашният екоминистър Нено Димов след серия оплаквания от бургазлии, че им замърсява въздуха.

На предприятието бе даден определен срок да предприеме необходимите мерки за овладяване на неприятните миризми, които се разнасяха от него. В противен случай държавата заплаши да го затвори.

“Не може да допуснем предприятие да не изпълнява европейските и българските законодателни изисквания”, отсече тогава Нено Димов.

Основният проблем в Бургас бе съхранението на открито на дървесни частици

за направа на плоскостите и прах, които вятърът разнасяше из града. Най-потърпевши се оказаха от близкия жилищен комплекс “Славейков”.

По препоръка на екоминистерството ръководството на “Кроношпан” предприе серия от мерки за недопускане на замърсяване на въздуха. Така например компанията покри транспортната лента на дробилката за дървесина и инсталира оросителни системи на местата за временно съхранение на дървесни частици. По този начин подаденият за обработка дървен материал се навлажнява и се предотвратява запрашаването със стърготини и последващото им разнасяне из въздуха.

На комините бяха сложени допълнителни филтри, въпреки че не бълват отрови.

Около предприятието бе оформен и зелен пояс. 900 иглолистни и широколисти дървета и 700 храста бяха засадени по протежение на бул. “Проф. Якимов”, за да играят ролята на естествен филтър срещу замърсяване на въздуха. Отделно в района на предприятието бе наложен непрекъснат мониторинг за разпространението на фини прахови частици.

“В Бургас инвестирахме милиони и това сега дава резултат. Ако въобще става въпрос за замърсяване на въздуха, в Бургас и във Велико Търново не изтичат в атмосферата вредни газове от обработката на дървесина. Във Велико Търново проблемът има по-скоро политически оттенък. Много хора се изкушават да трупат политически дивиденти на екологична тематика”, коментира още инж. Николай Банков.

В България “Кроношпан” работи от 1997 г., като приватизира първо някогашния мебелен завод “Гочо Иванов” (“Булес”) в Бургас, където изгради линии за ПДЧ и плоскости с OSB частици, произвежда и паркет. Сега предприятието в Бургас работи само с една линия за OSB. В морския град се намира и един от основните центрове за продуктов дизайн на компанията.

Откакто работи в Бургас, редовно компанията прави ден на отворени врати за празника си на 7 октомври, дарява плоскости на детски градини и спонсорира детски площадки на различни места из града.

“Нямаме проблеми с “Кроношпан”, те си намалиха производството. Не сме получавали жалби и сигнали срещу тях. Ако е имало, те са били епизодични, а не масови както преди, и се е оказвало, че източникът на замърсяване е друг.

Замерванията също показват стойности в нормата, а заводът е с комплексно разрешително и е поставен под денонощен мониторинг. Отделно проверяваме и техния автоконтрол, но отклонения не сме открили”, обяснява шефът на РИОСВ в Бургас Павел Маринов.