Божидар Божанов: Съветът за мир е опасна грешка

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов отправи остра критика пред бТВ към решението на правителството в оставка да се присъедини към Съвета за мир, което той определи като "грешно, неадекватно и опасно".

"Юридическият екип пише мотиви. Това, което е подписал премиерът в оставка Желязков, е меко казано скандално. Не е ясно дори дали това е международна организация", каза Божанов и добави, че според него документът съдържа механизми, несъвместими с конституционни принципи – включително "еднолични решения, вето и наследяване на председателството".

Той посочи и твърдение за позиция на университетски юристи по международно право, която според него подкрепя тезата, че актът е проблематичен от гледна точка на Конституцията.

Божанов заяви, че присъединяването поставя България в "изключително неприятна компания".

"Това е подреждане на България до Беларус, до Орбан – и до никоя друга европейска държава", каза той и добави, че според него "останалите европейски държави или тактично замълчават, или отхвърлят".

Според Божанов управляващите "се снишават" и действат тактически, вместо да заемат ясни позиции по ключови международни теми. Той заяви, че подписването е било "на подпис", при поверителност, без публичен дебат.

"Влязохме в ролята на троянски кон в ЕС – заедно с Орбан", каза Божанов, като предупреди, че подобна линия може да маргинализира България в рамките на Европейския съюз и да удари бизнеса и гражданите.

По темата дали документът ще бъде внесен за ратификация Божанов заяви, че не знае, но припомни, че премиерът е обещал това да се случи. Ако влезе в парламента, "Да, България" ще гласува против, уточни той.

В отговор на въпрос за евентуална реакция от САЩ при отказ за ратификация Божанов каза, че именно затова "не се правят неща по този начин" – без оценка на последствията и без стратегия.

За изборните правила Божанов прогнозира, че ако няма кворум и промени не бъдат приети, ще се гласува по досегашния модел – хартия и машина, но с уточнението, че настоящата машина на практика е "принтер", а броенето пак е ръчно и допуска същите грешки.

Той защити идеята за връщане на "истинското" машинно гласуване и посочи, че скенерите, предлагани като алтернатива, са нова технология, която не може да бъде въведена "два месеца преди избори", особено при специфики като дълги бюлетини, сгъване, различни начини на отбелязване и риск за тайната на вота.