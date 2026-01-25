Община Пловдив не си намери главен юрисконсулт, пуска нов конкурс

От четирима претенденти се явил само един и не издържал теста

Средното възнаграждение за тази позиция е около 1300 евро

Пловдивската община не успя да се сдобие с главен юрисконсулт, макар първоначално документи да подадоха четирима кандидати. Двама от тях бяха действащи адвокати – Албена Ботева и Димитър Кочанов, а другите двама – Цветана Семерджиева и Красимира Христова. Комисията допусна и четиримата до участие в надпреварата, но само една от кандидатките се е явила и не е могла да издържи теста, научи "24 часа".

"Изискват се базови знания по административно право за работа в община от ранга на пловдивската", обясниха от градската управа. Вариантите сега са нов конкурс, а до провеждането му има вероятност да назначат временно човек.

Длъжността „главен юрисконсулт" в дирекция "Правна" е свързана с осъществяването на процесуално представителство на кмета, както и с изразяването на становища и разработването на предложения за решения на правни проблеми, свързани с дейността на общината.

Основният размер на заплатата се определя в зависимост от професионалният опит на кандидата, но средното възнаграждение е около 1300 евро.