Жертвите на пожари гонят убитите в катастрофи, 4-ма загинаха от дим при опит за евакуация за 8 дни в София

22-ма българи умряха от огнени стихии от 1 януари до 25-и, за това време 27 намериха смъртта си на пътя

Жертвите на пожари през януари гонят тези при пътни инциденти, показа проверка на “24 часа”.

22-ма са загинали от огън и дим от началото на годината, сочи справката на МВР. Огнеборците са потушили 1846 пожара.

27 са убитите по пътищата за същия период, но са със 7 повече от миналата година. Инцидентите с ранени и загинали са 306.

Докато за пътна безопасност се говори постоянно заради зрелищните катастрофи на публични места, опасността от пожари и евакуацията се неглижират от повечето българи, особено в зимния отоплителен сезон.

Само за 8 дни в София избухнаха 2 смъртоносни пожара в жилищни кооперации. Загиналите са 4, а други още се борят за живота си в болница. Общото между двата инцидента е, че

жертвите са бягали от огън и дим, който е тръгнал от друго жилище на по-долен етаж

Първият е от 16 януари в столичния кв. “Свобода”. В 3 ч. след полунощ избухва пожар в апартамент на втория етаж. Огънят тръгва от зарядно, в което е включен лаптоп. Собственикът на жилището се буди от сън и панически тръгва да бяга. Оставя входната врата отворена. Огънят се разраства, димът излиза и тръгва нагоре по стълбището. Малко по-късно майка и двете ѝ дъщери се опитват да избягат, но от четвъртия етаж на входа. Задушават се от гъстия дим и умират. Пожарникарите евакуират останалите, които са били по домовете си.

На 24 януари в сграда в широкия център на столицата отново избухва пожар. Също като първия случай - в апартамент на втория етаж, където

живее мъж с психически проблеми

И той успява да избяга от апартамента си и оставя входната врата отворена. Димът тръгва нагоре по стълбището и буди всички във входа. От седмия етаж семейство с две деца тръгва да бяга. 41-годишната жена не успява да излезе. Задушава се от дима и умира. Съпругът ѝ, майка ѝ и двете ѝ деца са сериозно пострадали. Когато загасяват пламъците, пожарникарите спасяват останалите в кооперацията. Кооперацията в центъра на София, в която млада майка намери смъртта си, докато бяга от божар по стълбищата.

При пожар в жилищна сграда, често по-безопасният вариант е да се остане в апартамента, вместо да се прави опит да се напусне сградата през задименото стълбище, съветват от пожарната. Ако е необходимо, може да се излезе на тераса, незасегната от дима, или да се влезе в банята, да се пусне водата и уплътни вратата. Не трябва да има отворени врати и прозорци, през които е възможно да проникне дим.

Огнеборците пристигат за броени минути при пожар и спасяват хората в апартаментите. Докато чакат помощ, е важно да уплътнят отворите в жилищата си с мокри кърпи и дрехи, за да не влиза дим. Ако имат възможност, да поставят на терасата или на прозореца знак, например дреха - това означава, че

има човек в опасност, който чака евакуация

През това време той може да е в банята например, да е пуснал душа и да облива тялото си с вода. Ако все пак човек тръгне да бяга по стълбите, е важно да е с намокрени дрехи и да се движи ниско долу, възможно най-близо до пода.

Важно е коридорите и стълбищата да бъдат разчистени, за да не пречат на евакуацията.

През изминалата 2025 г. пожарникарите са спасили живота на 597 души, погасили са 33 428 пожара и са участвали в 2633 спасителни операции. Общо произшествията, на които са се отзовали, са 49 308. За това време са извършили 86 613 проверки по обекти и строежи.

През пушека само с мокра кърпа на устата и приведени към пода на стълбището

* Ако възникне пожар, запазете спокойствие – паниката ще ви попречи да действате правилно.

* Опитайте да изгасите пожара. Ако имате пожарогасител, знаете как се работи с него и се чувствате уверени в действията си, не се колебайте да го ползвате. С вода не се гасят електрически уреди под напрежение и мазнини.

* Ако пожарът е голям, не можете да го загасите или застрашава живота и здравето ви, напуснете жилището. Затваряйте вратите след себе си – така ще ограничите бързото разпространение на пожара. Не скачайте през прозорци и балкони, не се спускайте по водосточни тръби и не използвайте асансьора.

* Имате около 2 минути, за да напуснете горящото жилище. При невъзможност да се евакуирате, използвайте мокри дрехи или кърпи, за да уплътните около вратата на помещението, в което сте. Оставете някакъв знак на прозореца или терасата, за да обозначите мястото, където се намирате, за да може пожарните екипи да се ориентират по-лесно. Обадете се на тел. 112 и дайте точното си местоположение.

* Само от няколко вдишвания на дим може да загубите съзнание и това да се окаже фатално. Ако се наложи да преминавате през задимени участъци, винаги се движете ниско приведени към пода, тъй като димът се издига нагоре. Покрийте устата и носа си с мокра дреха или кърпа.

* Ако дрехите ви се запалят, не тичайте – това ще доведе до по-бързо разпространение на огъня. Вместо това спрете, легнете на земята, покрийте лицето си с ръце и се търкаляйте, докато огънят изгасне. След като сте напуснали жилището, не се връщайте обратно.

* Ако имате информация за застрашени хора или за наличието на вещества или материали, които могат да предизвикат рязко развитие на пожара или да причинят взрив, незабавно уведомете пожарните екипи.