Стане ли депутат, Радев губи 4900 евро пенсия като президент

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Докато е в парламента, няма да има право и на охрана и кола от НСО, каквито му се полагат за следващата 1 г. от излизането от "Дондуков" 2. Стане ли премиер - ще го охраняват по друг закон

Пожизнена месечна заплата, транспорт от НСО, безвъзмездно право на ползване на офис от държавата и ежегодни средства за издръжка и сътрудник.

Всичко това ще получи Румен Радев, след като излезе от “Дондуков” 2. Но може и да го загуби, ако стане депутат или премиер.

Екстрите са разписани в Закона за някои права на лицата, които са били президенти. И се полагат на вече бившия държавен глава, независимо от това, че прекрати втория си мандат предсрочно, защото и това е регламентирано в закона.

Освен това Радев има изпълнен един цял мандат, но

дори и един ден да е бил президент,

това го включва в лицата, които са обект на специалния закон, обясниха юристи.

Отново в специалния закон, а не в този за НСО е разписано, че през първата година след излизането от президентството Радев има право и на охрана и транспорт от службата, а след това остава само колата.

Затова и при напускането си на “Дондуков” 2 в петък следобед бившият вече държавен глава беше сериозно охраняван, а после той и гардовете му си тръгнаха с две коли на НСО, а не със семейната шкода.

Вече бившият президент напусна “Дондуков” 2 с коли на НСО.

Отделно имаше и полиция заради събралите се привърженици на Радев.

Според закона обаче

всички тези права се губят временно,

ако лицето бъде избрано отново за държавен глава или стане вицепрезидент, народен представител, конституционен съдия, съдия, прокурор, следовател или въобще ако започне работа по служебно или трудово правоотношение, както и ако бъде осъдено.

Така например, ако Радев влезе в парламента като народен представител през април, няма да има право на кола и охрана.

Също и ако бъде избран за премиер, макар че там влиза в хипотезата на Закона за НСО и пак ще бъде с държавни гардове.

Ако обаче 52-ото народно събрание не успее да излъчи правителство и се разпусне набързо, по време на предизборната кампания през лятото НСО пак ще го пази.

В подобна ситуация е бил например президентът Петър Стоянов (1997-2002), който след мандата си беше две години депутат от ОДС в 40-ото НС - от 2005 до 2007 г. След края на мандата му като държавен глава той

сам се е отказал от охраната,

защото заминал за САЩ. При влизането в парламента вече не е имал право на нея, но не е можел да ползва транспорт и останалите екстри по закона.

Бившите президенти получават пожизнено месечно възнаграждение в размер на 60% от основната заплата на настоящия държавен глава, който пък взема двойно на депутатите.

Техните основни заплати се изчисляват на всеки три месеца по формула - три средни брутни възнаграждения в обществения сектор по данни на НСИ. Все още не са излезли данните към декември 2025 година, но може да се направи приблизителна сметка.

За третото тримесечие на миналата година в публичния сектор са получавали средно 2662 лв. на месец, т.е. основната заплата на депутатите в края на годината е станала около 7986 лв., а

президентът получава 15 972 лв., или 8166,35 евро

Към тази сума допълнително се начислява прослуженото време, но това е основният размер на месечното му възнаграждение. Т.е. за този период президентите от предишни мандати Петър Стоянов, Георги Първанов и Росен Плевнелиев са получавали 60% от тази сума, или 4900 евро. Осигуровките се поемат от държавата. Отделно от тези пари те имат право и на пенсия. Като бивш военен самият Радев също вече има право на такава, но

няма публична информация дали се е пенсионирал

В имуществената си декларация пред Комисията за противодействие на корупцията за 2024 г. той не е отбелязал пари от пенсия.

На държавните глави в изминали мандати се полага и безсрочно безвъзмездно ползване на

недвижим имот частна държавна собственост до 200 кв. м

в областен град по личен избор, в който да извършват обществена дейност, например срещи с граждани. За тази цел държавата им осигурява и средства - до 30 хил. лв. годишно (15 338,75 евро) за функционирането на офиса, както и 20 хил. лв. еднократно за купуване на офис оборудване, което се предоставя по опис. Бившите президенти могат да си наемат и един сътрудник за сметка на държавата с максимална заплата 30% от своята.