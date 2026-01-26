Кирко Дервенков, открил рекордно количество контрабандно злато, е "Митничар на годината"

През последните години общественото разбиране за ролята на митниците се повишава, най-вече заради резултатите, които показват митническите служители, заяви директорът на Агенция "Митници" Георги Димов

Кирко Дервенков, служител в Агенция "Митници" от 10 години, през които участва в някои от най-големите задържания на контрабандни стоки и

наркотични вещества, стана "Митничар на годината".

Награждаването се състоя на тържествена церемония по повод Международния ден на митниците, когато ежегодно се отличават митнически служители, показали високи професионални резултати през изтеклата година. Събитието се проведе

под надслов „Митници, защитаващи обществото чрез бдителност и ангажираност".

Обща снимка на всички наградени митнически служители.

Искам да честитя на всички колеги професионалния празник. Тази награда е голяма чест за мен. Благодаря на ръководството, че е забелязало и оценило моя труд. Благодаря и на колегите, които са участвали в реализацията на всички случаи. Пожелавам да продължаваме все така и занапред, каза Дервенков при получаването на отличието.

Дервенков е главен инспектор в сектор „Борба с наркотрафика" на МП Капитан Андреево. Той е служител в митниците от 10 години, през които участва в някои от най-големите задържания на контрабандни стоки и наркотични вещества. Първият му голям удар е задържането на рекордна пратка с хероин, през 2024 година. През 2023 г. пък открива рекордно количество от 125 кг златни изделия за над 1,5 милион евро в автобус, за което получи и днешния приз. А през изминалата година взема участие в един от големите случаи на разкрити наркотични вещества.

Директорът на Агенция „Митници" Георги Димов отчете, че поради уникалното географско местоположение на България на пътя на пет трансевропейски коридора и като част от Европейския съюз и Шенген, българската митническа администрация е призвана да защитава както националната икономика и българските граждани, така и общия европейски пазар и гражданите на Съюза.

Вашите успехи от ежедневната ви работа се отразяват често в новините и знаем колко е голямо нейното значение, каза финансовият зам.-министър Галя Димитрова, която пожела здраве, увереност и успехи в отговорните задачи, които стоят пред всички митничари.

В духа на празника със символични отличия бяха наградени и екипи, отделни служители и партньори на администрацията, чиято дейност е пример за защита на сигурността и благоденствието на обществото.

За „Екип на годината" беше определено Звено 3 на МП „Капитан Андреево" с ръководител Красимир Чапкънов. Звеното е работило по емблематични случаи за годината. Служителите са разкрили 453 нарушения и престъпления, включително са работили позадържането на над 800 кг марихуана в няколко случая, 33 надуваеми малки лодки, както и валута и благородни метали за близо 1,5 млн. евро. „Екип на годината" в административната сфера е и дирекция „Правно-нормативна".

Екипът на дирекция „Информационна системи и аналитична дейност" беше пък награден заради работата им по успешната адаптация на IT системите за въвеждане на еврото.

Екипът на отдел „Митническо разузнаване и разследване" на ТД Митница София с ръководител Мими Атипова беше отличен заради ударните им резултати, включително акции срещу нелегални анаболи и ботокс продукти, недекларирани електрически велосипеди Sofia и стотици хиляди фалшиви стоки, сред които над 200 000 детски играчки и големи количества парфюми.

Награда в категорията „Международна операция" получиха Снежана Желева и Димитър Ризов, началници на отдели в дирекция „Митническо разузнаване и разследване". Те са отличени за организацията на международна операция „Пирати 3", която през 2025 г. за първи път беше домакинствана от Агенция „Митници".

Награди под формата на почетни знаци получиха и екипите, осъществили задържания на два случая с по 740 кг марихуана на МП Капитан Андреево от септември 2025 г и от януари 2026 г., както и екипът, реализирал операция „Ориент Експрес", при която бяха задържани 206 кг кокаин.

Христо Славов – инспектор от МП „Капитан Андреево", беше отличен заради установените от него случаи на недекларирана валута, при които е реализирал общ резултат от 600 000 щатски долара и 900 000 евро. Двама служители – анализатор на риска от Централно митническо управление и инспектор от МП Капитан Андреево, получиха отличия заради работата им по пресичане на трафика на малки надуваеми лодки. От началото на съвместните действия с правоприлагащите органи на Обединеното кралство, Агенция „Митници" е задържала над 200 недекларирани малки надуваеми лодки, по-голямата част от тях на ГКПП Капитан Андреево.

Наградени бяха и служители, които имат отговорности за инфраструктурните проекти на ГКПП, в сферата на пътните такси и разрешителните режими, както и при управлението на трафика, в последващия контрол и митническата методология.

Екип от Митница Варна получи колективно отличие заради големи количества задържани фалшиви стоки. Отличена е също така и Централни митническа лаборатория чрез нейния директор Александра Наумова, заради работата на екипа по мащабен проект за модернизация на митническите лаборатории.

Със сертификати на Световната митническа организация от името на генералния секретар Иън Сондърс бяха отличени партньорите на Агенция „Митници" – Главна дирекция „Борба с организираната престъпност" с директор главен комисар Боян Раев и Главна дирекция „Гранична полиция" с директор главен комисар Антон Златанов, както и 18 митнически служители от различни звена.

Благодарим за това, че сте ни удостоили с тази чест, тази награда е за всички служителите на дирекцията. И аз, и вие тук сме доволни от постигнатото, трябва да надграждаме, но и да го запазим, каза комисар Златанов.

Като израз на съвместната дейност екип от трима митнически служители беше награден за съвместната си работа с ГДГП по задържането на над 6 милиона къса нелегални цигари, укрити в плоскости от Турция през България за Чехия.

Партньори на годината на Агенция „Митници" станаха Софийски университет „Св. Климент Охридски" заради сътрудничеството при обучение на студенти и митнически служители, както и Държавна агенция за закрила на детето за съвместната работа на двете институции по информационни кампании за вредите от наркотиците и хазартната зависимост.

Със специалната награда за активна дейност в полза на обществото неприсъствено бяха отличени посланиците на кампанията „Не сте сами" музикалният дует Торино и Пашата, които се включват в много от събитията за информиране на младежите за рисковете от наркотичната и хазартната зависимост.

С грамота за решителни и активни действия при спасяване на човешки живот бе награден Васил Йовчев – главен митнически инспектор от МП Летище София – пътници, който през януари 2025 г. спасява от задушаване колабирал пътник. Отличието продължава тенденцията да се отличават служители, които с действията си са надхвърлили рамките на служебните им задължения и в резултат са спасили живота и здравето на пътници. В същата категория през миналата година беше отличена служителка от МП Капитан Андреево, спасила водач от горящата кабина на товарен автомобил.

За активното отразяване на митническия ресор със символични грамоти бяха наградени и журналистите Марта Младенова от програма „Хоризонт" на БНР, Карина Караньотова от БНТ, кореспондентите на bTV и Нова телевизия Мария Георгиева и Димитър Иванов, както и целият екип на БТА с генерален директор Кирил Вълчев.

Новините в БТА през последните 10 години от Митниците са повече от 4 хиляди, като от 2015 до- 2020 средно сме публикували по около една новина на две седмици. От 2021 г., когато беше създадена рубриката "Икономика" новините от агенцията са 2-3 дневно. Надявам се да има и занапред много добри новини от вашата работа, каза Вълчев.