ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Близнаци на година и половина загинаха в пожар в к...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22161056 www.24chasa.bg

Близнаци на година и половина загинаха в пожар в къща във врачанското село Липница

2936
Снимка: pixabay

Близнаци на около година и половина са загинали в пожар в къща във врачанското село Липница. Това съобщи кметът на селото Румен Шопов за bTV.

Сигналът е постъпил около 16 ч. Изпратени са 3 противопожарни автомобила.

В къщата е имало още четири деца, за тях са се грижели баба им и дядо им, родителите им са в чужбина. Към момента е открито само едното тяло, което е било изцяло овъглено, другото все още е под руините.

Очаква се през следващите дни прокуратурата във Враца да обяви повече подробности за нещастния случай.

Снимка: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Валери Божинов: Първата ми среща със Стоичков беше подарък за 18-ия ми рожден ден (Видео)