Тежка катастрофа с две жертви затвори пътя Бургас – Малко Търново

Тежък пътен инцидент с две жертви възникна днес около 17:30 ч. на отсечката между Крайморие и село Маринка на главния път Бургас – Малко Търново, съобщава bTV.

Лек автомобил с бургаска регистрация, движещ се към Маринка, управляван от 41-годишен мъж от селото, навлиза в лентата за насрещно движение. Там се блъска челно в друг автомобил, управляван от 32-годишна жена от Бургас.

В резултат на катастрофата на място са починали 41-годишният мъж и неговият 52-годишен спътник, пътуващ на предната седалка.

Жената от другия автомобил е откарана в най-близката болница. Тя е в съзнание, но в недобро общо състояние.

Пътят е затворен в двете посоки, а движението е пренасочено през комплекс „Меден Рудник".