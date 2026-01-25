Общинарят Антон Бранков, обвинен като член на банда за изнудвания, пуснат с гаранция от 10 бона

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Софийският градски съд определи парични гаранции за четиримата задържани за организирана престъпна група за изнудване, съобщиха от съда.

Денислав Пъчакчиев е с 12 500 евро, столичния общински съветник Антон Бранков е с 10 хил. евро, Биляна Стойнева е с 2500 евро, а Николай Иванов е с пет хиляди евро.

Съдът прие, че оневиняващите доказателства са повече от обвинителните и то при положение, че разследването е започнало още през юни 2025 г. Няма опасност обвиняемите да се укрият, биха могли да извършат престъпление, но опасността не е толкова голяма, защото има данни за техни агресивни действия, но те са били изолирани.

Определението не е окончателно и подлежи на обжалване.

В петък Софийската градска прокуратура съобщи, че четирима души са обвинени за участие в организирана престъпна група, действала от началото на 2024 г. в страната с цел да извлича имуществени облаги от изнудвания.