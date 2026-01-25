Тома Томов: У нас съществуват две аксиоматични фигури на злото – Путин и Тръмп

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В публичното пространство в София съществуват две аксиоматични фигури на злото – Владимир Путин и Доналд Тръмп, заяви журналистът и международен анализатор Тома Томов пред bTV. И подчерта, че не споделя този подход и не гледа на световните процеси през оптиката на демонизацията.

Той изрази позицията си по темата за международното право, историческите аргументи и съвременните граници, като подчерта, че международното право е създадено след Втората световна война именно за да предотвратява войни и произвол.

Томов припомни, че след победата над нацистка Германия САЩ, СССР и Великобритания създават Организацията на обединените нации и системата на международното право, в момент когато Съединените щати са водещата икономическа сила в света. По думите му този ред днес е в дълбока криза.

Според него Доналд Тръмп действа като „wrecking ball", който разрушава съществуващите международни институции – НАТО, Европейския съюз, Международния наказателен съд и дори самата ООН. Томов постави въпроса какво би се случило, ако САЩ решат да напуснат ООН и какви биха били последиците за глобалната система.

Той подчерта, че светът навлиза в нова фаза, в която еднополюсният ред от 90-те години и началото на XXI век се разпада. По думите му САЩ остават водеща сила в научно-техническия прогрес и иновациите, но вече не са безспорният хегемон.

В същото време, според Томов, Китай заема позицията на защитник на стария международен ред и на принципите на международното право – роля, която до скоро е била характерна за Запада.

Анализаторът коментира и начина, по който Тръмп води външната си политика, определяйки го като корпоративен и транзакционен подход, при който отношенията със съюзниците се основават на икономическа изгода, а не на ценности.

В този контекст Томов постави под въпрос участието на България в Съвета за мир, определяйки го като надсуверенен частен клуб или инвестиционен фонд, който няма нищо общо с класическата дипломация и международните институции.

„Всеки разумен прочит на тази харта би трябвало да накара едно демократично правителство да бяга от подобна структура. Присъединяването ни е пряка заплаха за националния ни суверенитет", заяви той

Той заяви, че подписването на документи от страна на българския министър-председател в оставка е унизително и поставя страната в подчинена позиция.

„Аз съм за това България да бъде в Европа, в НАТО и в съюз със Съединените щати, но с достойнство", подчерта Томов.

Той коментира и президента Румен Радев, за когото заяви, че притежава харизма и е част от политическата вълна, която залива Европа. Томов изрази личната си подкрепа за него, като подчерта, че Радев има кауза.

„Аз ще гласувам за него", заяви Тома Томов.