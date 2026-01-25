Камен Донев: Политиците застават пред нас като надути манекени, произнасящи надути приказки

"Искам да видя един наш политик да се развълнува, да бъде прям и открит. Пред нас застават като надути манекени, които произнасят някакви надути приказки. Самото им присъствие е обидно за България. Говорят на "бе". Нямаме истински човек, нямаме персонажа на Йордан Йовков", смята Камен Донев. Това заяви известният актьор Камен Донев пред bTV.

Според Донев вече сме свидетели на появата на заместителите на тръмпизма в България. "Това е една мимикрия и начин за оцеляване. Няма значение дали е модерно или старомодно, това е преди всичко унизително", каза актьорът и добави, че на нас ни липсват мъже.

Той има теория, че страхът е в основата на всичко и ни съпътства през целия ни живот.

"Няма човек, който да не се страхува. Въпросът е да не жертваш собствения си морал, убежденията и вярата в името на някакво глупаво оцеляване и облагодетелстване. Защото има хора не само в политиката, но и администрацията, и в изкуството, които се страхуват да кажат какво мислят наистина. Те говорят глупости с една голяма усмивка, лъжат. И всичко това са едни маски, маски, маски. Живеем в един свят от лицемерие, който се е превърнал във висш пилотаж. Много рядко можеш да срещнеш човек, който е със свалена маска, но има такива", заяви Камен Донев.