Тежка катастрофа спря трафика през Хаинбоаз тази нощ

9 -годишно дете е в критично състояние, а още трима от семейството му са ранени в тежка катастрофа, станала преди полунощ срещу понеделник в Прохода на републиката.

По първоначални данни турски тир се е завъртял в района на Мишеморков хан и е блъснал леката кола. После се е опитал да напусне мястото на инцидента, но е бил спрян. Тестовете му за алкохол и наркотици са отрицателни.

Ударът е блокирал трафика по натовареното трасе. Тежка катастрофа с тир и лека кола. По информация на АПИ към 2 ч. след полунощ движението по път II-55 В. Търново – Гурково в района на Мишеморков хан се осъществява двупосочно в една лента поради ПТП. Движението се регулира от пътна полиция.