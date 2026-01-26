Починало е 9-годишното дете, пострадало в катастрофата в Хаинбоаз

Починало е 9-годишното дете, което пострада тежко в катастрофа между кола и тир в прохода Хаинбоаз тази нощ. Родителите му са с травми, но няма опасност за живота им, съобщи Нова тв.

Инцидентът е станал малко преди полунощ в района на Мишеморков хан. Камионът е спускал по северния склон, когато на мокрото трасе ремаркето се поднесло и навлязло в насрещната лента, където е помело колата на семейството.

Турският шофьор на тира се опитал да избяга, но е спрян от полицаите. Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни.

Катастрофата затапи Прохода на републиката за часове. Пътят вече е разчистен и се преминава безпрепятствено.