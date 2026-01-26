Ген. Константин Попов: Излизането на Радев от президентството беше грешка, не бих приел да вляза в партията му

"Познавам добре Румен Радев, уважавам решението му. Но излизането от президентството е тактическа грешка. Стратегически не стои добре и ще му бъде напомняно".

Това каза в сутрешния блок на Би Ти Ви ген. Константин Попов, който е бил началник на Радев в армията.

"Не съм му казвал мнението си. Но за мен е важно какво ще каже новият президент г-жа Илияна Йотова. Тя е с огромен политически опит. Ако тя каже "да", тогава се отваря вратата всеки един президент да напуска когато си иска. Това е грешка", категоричен е Попов. Той не би приел покана на Радев да се присъедини към парията му. "Не участвам в партийно строителство. Бях депутат от ГЕРБ, но не съм бил член на партията", каза генералът. Според него има вероятност хора от партията на Бойко Борисов да се насочат към тази на Радев, защото хората живеят със страх от бъдещето. Двамата обаче демонстрирали добри работни отношения.

"Тръмп иска да избяга от голям въоръжен конфликт, защото има много други проблеми. От войната в Украйна печели Китай, а Европа се изтощава. Той смята, че всяка инициатива за мир е добра", коментира Попов присъединяването на България към Съвета за мир на американския президент.