Трима са загинали при катастрофи в страната през изминалото денонощие

Трима души са загинали при катастрофи в страната през изминалото денонощие, 20 са ранените. Това съобщиха от МВР на сайта си. За изминалите 24 часа произшествията с пострадали са 13.

В София са регистрирани 26 леки катастрофи и една тежка, при които има един ранен.

От началото на месеца са станали 319 катастрофи с 30 загинали и 388 ранени. От началото на годината пътнотранспортните произшествия са 319, загиналите са 30, а ранените - 388. При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2025 г. се отчитат с девет повече загинали участници в движението по пътищата през 2026 г.