Анализатори: Радев няма ясни позиции, промените на изборния кодекс са грешка

"Очаквам тези дни да има първи стъпки за партия на Румен Радев. Мога да си представя опашката от хора, които искат да се включат при него и как си правят сметката - депутат, солунска митница... Това е предизвикателство пред всяка нова партия, особено пред такава, която ще размести пластовете в политиката. Обстановката предполага малко по-обрани позиции сега. Светът е замръзнал в очакване какво точно ще се случи", каза социологът Кольо Колев в сутрешния блок на Би Ти Ви за голямата тема в българската политика. Според него е безобразие да се пипа Изборния кодекс преди вота.

"Възникват много въпроси. Не знаем под каква форма Радев ще участва в политиката - дали сега или на следващи избори. Когато се търси широка подкрепа рязка позиция би отблъснала хората", каза Георги Харизанов. Според него президентът Илиана Йотова няма да предизвика крайни оценки и ще бъде умерена, а Изборният кодекс не трлябва да се променя, защото бъдещето е в машините. Георги Харизанов КАДЪР: NOVA

"Важното е какви ще са хората около Радев, какво ще каже той. Не вярвам да има над 120 депутати. Трябва да направи коалиция. Сега не е в европейския лагер. Партиите, анализаторите и гражданите трябва да го притискат за яснота. Едва ли ще се ангажира с ясни послания", посочи проф. Светослав Малинов. Той също е на мнение, че скенерите на изборите ще разрушат допълнително доверието по време на вота.

Тримата коментираха и евентуален служебен кабинет и ролята на вътрешния министър.

"Възможно е да се намерят неутрални фигури. Ролята на вътрешния министър е много важна. Трябва да ограничи купуването на гласове и контролирания вот", каза Кольо Колев.

"Надявам се да не се предприемат действия срещу определени партии", посочи Харизанов. Проф. Светослав Малинов Кадър: БНТ

"Има много информация къде най-много се купуват гласове и къде има корумпирани полицаи. Очаквам новият министър да направи промени и да прочете решението на Конституционния съд", категоричен е Малинов.