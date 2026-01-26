ПП-ДБ искат безплатен градски транспорт в Пловдив в дните с мръсен въздух

Смятат, че разходите за общината ще са символични, но няма конкретни разчети

Общинските съветници от ПП–ДБ предлагат безплатно пътуване с градския транспорт на Пловдив в дните, когато въздухът е най-мръсен. Проектът вече е внесен в общинската администрация и предстои публикуването му на сайта на местната управа за обществено обсъждане.

Мярката, наречена „Бял билет", ще се задейства при прогноза или реално замърсяване над допустимите норми – например при повишени нива на фини прахови частици, серен диоксид или азотен диоксид. В тези дни всички пътници ще могат да пътуват безплатно с автобусите в града.

Според съветниците, които стоят зад предложението, Пловдив диша мръсен въздух твърде често и твърде дълго, а досега не са прилагани реални и категорични действия за ограничаване на вредните емисии от автомобилния трафик. „Това е мярка, която дава възможност на хората да изберат автобуса, вместо колата – без забрани, без наказания. Чист въздух не се постига със закъснели коментари, а с конкретни действия", казват вносителите.

Те смятат, че подобна мярка е не просто навременна, а жизненоважна, особено през есенно-зимния сезон, когато стойностите на вредните частици във въздуха в града редовно надвишават нормите.

Според тях разходите на Община Пловдив за въвеждане на „белия" билет да бъдат ограничени и прогнозируеми – свързани единствено с компенсиране на автобусните превозвачи за пропуснати приходи от билети. Според оценката, приложена към предложения от тях проект, само за 2020 г. икономическите щети за Пловдив, свързани със замърсяване на въздуха са огромни. На този фон разходите за „Бял билет" са символични, заявяват вносителите. Конкретни разчети обаче няма.



