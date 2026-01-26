Бавачката на близнаците, загинали в пожара в с. Липница: Извадихме едното детенце, но беше късно

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Близнаците, загинали в пожара във врачанското село Липница са били оставени в къщата с детегледачката си Маргарита .

Инцидентът е станал в следобедните часове вчера, около 15:00 часа. И към момента на място има пожарникари, които продължават да гасят, тъй като огънят все още тлее.

„Аз бях с децата, станахме, отидох да взимам дърва и когато се върнах всичко беше пламнало. Това стана за един миг. Опитахме се да спасим децата, аз и тези двете жени. Успяхме да изкараме само едното и после жената ми каза, че е мъртво. Върнах се за второто, не можах да го спася“, спомня си ужасената Маргарита.

След като жената се връща за второто дете, покривът се срутва и спасяването му се оказва невъзможно.

Заради тлеещи сажди в комина се е запалил и покривът на къщата.

Родителите на децата са разделени, като бащата и бабата са в чужбина, а дядото се е намирал в съседна лятна къща и не е разбрал за инцидента, докато не се е разгоряло силно. Освен загиналите близнаци, бащата има още три деца от други две жени, съобщава бТВ.

Причините все още се изясняват, разследването продължава.

