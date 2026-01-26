ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Непознат измъкна млад мъж от колата му и го ограби в Търново

Грабеж разследват служители на полицейското управление във В. Търново. Вчера съдействие в полицията е потърсил 28-годишен местен жител. Той обяснил, че същата вечер около 18,30 ч. е бил нападнат от непознат мъж на ул. «Мармарлийска» в областния град. Непознатият го ударил в лицето, издърпал го от автомобила му отнел мобилния телефон и ключовете за колата.

От проведените незабавни действия по разследването е установено, че извършител на деянието е 40-годишен мъж от В. Търново, известен на полицията. Той е установен, върнал е инкриминираните вещи на потърпевшия. По случая е започнато досъдебно производство.

