Между 10 и 12 евро на час губят превозвачите заради блокадите на западната ни граница

Между 10 и 12 евро са преките загуби на час за превозвач заради блокадите на западната ни граница. Това обясни пред БНТ Емил Николов, експерт от Съюза за международните превозвачи.

Превозвачи от Сърбия, Черна гора и Босна и Херцеговина от днес ще започнат блокада на граничните пунктове със страните от шенгенското пространство. Това ще засегне и преминаването на българската граница. Причината е новото европейско правило „90 на 180", което ограничава пребиваването на професионални шофьори от трети страни в ЕС до 90 дни в рамките на 180 дни.

Блокади на границите с Шенген заради ново правило за шофьорите

"Един час престой на товарен автомобил - загубите са между 10 и 12 евро, които включват заплати на водачите, а също така и разходи за гориво, тъй като в момента външните температури са ниски – за отопление на кабината, за придвижване на товарния автомобил. Но това са разходи, които са неизбежни."

След блокадите на границата с Гърция, тези протести са нов удар по транспортния бранш.

"Това ще се отрази много негативно, тъй като на практика, ако тази блокада се изпълни в рамките от 26 януари до 2 февруари, това означава пълен блокаж на всички видове транспорти, тъй като пък Сърбия, от друга страна, се явява и най-пряката транзитна дестинация към Западна Европа и всички транзитни превози също биха спрели. Но да кажем, че за транзитните превози ще има алтернатива и ще може да бъде заобиколена Сърбия през Румъния, но за всички двустранни превози и превози от трети държави до и от въпросните държави, които споменахте в предходния разговор, ще бъдат на практика прекратени, което ще доведе до неустойки, загуби за превозвачите. Поредните от всички тези неща, които се случиха преди, може би, по-малко от две седмици на територията на границата с Гърция."

Николов обясни защо новото правило за международните превозвачи в ЕС не се приема от водачи от трети страни.

„Проблемът на сръбските превозвачи е, че ако те извършват международни превози в посока Европейския съюз, на практика техният престой на територията на Сърбия е много кратък. Целият останал курс, да речем до Испания, който да речем е в рамките на 8 дни отиване и връщане, те са на територията на Европейския съюз. Сами разбирате, че много бързо се натрупват тези 90 дни и затова казват, че за тях това време за престой е много малко."