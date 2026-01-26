Арестуваха двама солидно пияни, подкарали колите си и катастрофирали

Пътни полицаи от Велико Търново са закопчали двама пияни шофьори, единият британец, след сигнали за катастрофи.

В събота по обяд в с. Водолей е установен самокатастрофирал лек автомобил, управляван от 67-годишен британски гражданин. При проверка на водача за употреба на алкохол, апаратът е отчел 2,85 промила. Тъй е отказал кръвна проба. Задържан е за срок до 24 часа по ЗМВР. Срещу него е започнато бързо производство.

В събота около 19,30 ч. в кв. "Чолаковци" в областния град е установена друга катастрофирала кола. Зад волана й бил 54-годишен местен жител. При проверка на водача за употреба на алкохол, апаратът е отчел 2,23 промила. Той е дал кръвна проба за химичен анализ. Задържан е за срок до 24 часа по ЗМВР. Образувана е преписка.