15-годишен потроши челюстта на младеж в Асеновград, договори пробация

Тийнейджър от Асеновград, строшил челюстта на 17-годишен при побой, договори да бъде наказан с пробация. Това се е случило на 18 ноември 2024 г., когато нападателят е бил на 15 години. Бил задържан бързо и поставен под надзор на родител като мярка за неотклонение.

Младежът признал вината си за нанасянето на средна телесна повреда и се споразумял с прокуратурата да се регистрира по настоящ адрес на ул. "Пета" в града и в рамките на 6 месеца да се среща периодично с пробационен служител. На пострадалия ще бъде разяснена възможността да заведе гражданско дело за преживените страдания, става ясно от решението на Районния съд в Асеновград по казуса.