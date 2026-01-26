ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Съвършени ремонтират несъвършен закон - вижте как ...

Двама братя пребиха мъж пред дискотека, извадиха очната му протеза

Юмрук СНИМКА: PIXABAY

Двама братя са задържани за побой, нанесен пред дискотека в центъра на Разград, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Инцидентът е станал около 02:00 часа на 25 януари, когато между тях и 35-годишен мъж от село Желязковец, община Самуил, е възникнало пререкание, прераснало в сбиване.

По данни на полицията двамата мъже са нанесли удари с ръце и крака на пострадалия, при което е била извадена очната му протеза.

Мъжът е прегледан в МБАЛ–Разград и освободен за домашно лечение, без опасност за живота.

Извършителите – на 34 и 18 години, са задържани в РУ–Разград. По случая се води досъдебно производство.

