Президентът Илияна Йотова ще участва в церемонията по връчване на годишните награди на Българското национално радио „Сирак Скитник", по време на която ще бъдат отбелязани 91 години от създаването на обществената медия. Това съобщиха от прессекретариата на президентството.

В рамките на церемонията за поредна година Илияна Йотова ще връчи голямата награда „Сирак Скитник". Учреденото през 2001 г. отличие се присъжда за принос в развитието на Българското национално радио като обществена медия. Наградата носи името на артистичния псевдоним на българския писател и художник Панайот Христов - Сирак Скитник и се определя от Обществения съвет на БНР.