ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Съвършени ремонтират несъвършен закон - вижте как ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22162463 www.24chasa.bg

Илияна Йотова ще връчи голямата награда „Сирак Скитник"

1944
Илияна Йотова

Президентът Илияна Йотова ще участва в церемонията по връчване на годишните награди на Българското национално радио „Сирак Скитник", по време на която ще бъдат отбелязани 91 години от създаването на обществената медия. Това съобщиха от прессекретариата на президентството.

В рамките на церемонията за поредна година Илияна Йотова ще връчи голямата награда „Сирак Скитник". Учреденото през 2001 г. отличие се присъжда за принос в развитието на Българското национално радио като обществена медия. Наградата носи името на артистичния псевдоним на българския писател и художник Панайот Христов - Сирак Скитник и се определя от Обществения съвет на БНР.

Илияна Йотова

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Валери Божинов: Първата ми среща със Стоичков беше подарък за 18-ия ми рожден ден (Видео)