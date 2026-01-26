ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Остава в ареста 22-годишен, ограбил таксиджия в Со...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22162515 www.24chasa.bg

Васил Терзиев: Дупката в бюджета за транспорт е 50 млн. евро, през февруари няма да има пари за заплати

5728
Васил Терзиев Снимка: Столична община

Истината е, че през февруари ще има проблеми с изплащането на заплатите на трудещите се в транспорта, ако не бъде гласувано някакво допълнително финансиране. Това съобщи кметът на София Васил Терзиев в интервю за Медиапул.

"Поискали сме от държавата 153 млн. евро държавна субсидия. Ние сме готови да дадем още 163 млн. евро - т.е. 10 млн. повече от държавата. Това са парите, които са необходими за нормалното функциониране на градския транспорт", каза още Терзиев. Кметът на София добави, че все още не са получени всички средства от държавата за миналата година. Напомни и че още няма нов бюджет, а липсват сигнали, че в него ще има перо за столичния градски транспорт.

Васил Терзиев Снимка: Столична община

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Валери Божинов: Първата ми среща със Стоичков беше подарък за 18-ия ми рожден ден (Видео)