Васил Терзиев: Дупката в бюджета за транспорт е 50 млн. евро, през февруари няма да има пари за заплати

Истината е, че през февруари ще има проблеми с изплащането на заплатите на трудещите се в транспорта, ако не бъде гласувано някакво допълнително финансиране. Това съобщи кметът на София Васил Терзиев в интервю за Медиапул.

"Поискали сме от държавата 153 млн. евро държавна субсидия. Ние сме готови да дадем още 163 млн. евро - т.е. 10 млн. повече от държавата. Това са парите, които са необходими за нормалното функциониране на градския транспорт", каза още Терзиев. Кметът на София добави, че все още не са получени всички средства от държавата за миналата година. Напомни и че още няма нов бюджет, а липсват сигнали, че в него ще има перо за столичния градски транспорт.