Отоплителни уреди подпалиха пожари в област Сливен

Няколко пожара са гасили екипите на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Сливен през почивните дни, като при инцидентите няма загинали хора, съобщиха от областната полиция.

На 25 януари в 15:32 часа е подаден сигнал за пожар в кухнята на апартамент в квартал „Сини камъни“ в Сливен. Огънят е потушен от два противопожарни екипа. При опит да го загаси 82-годишната собственичка е вдишала дим и е откарана за преглед в болнично заведение от екип на Центъра за спешна медицинска помощ – Сливен. Унищожени са домашно имущество, техника и мебели, като жилището и сградата са спасени. Най-вероятната причина е неправилно използване на печка на твърдо гориво.

По-рано същия ден, в 09:37 часа, пожар е възникнал в навес, пригоден за живеене, към частен имот в село Селиминово. Произшествието е ликвидирано от един екип на пожарната. Пострадали няма. Унищожени са фургонът и домашно имущество, като е спасена една сграда, пише БТА. Причината е неправилно използване на отоплителен уред.

На 23 януари 2026 г. в 11:57 часа е получен сигнал за пожар в производствен цех към фирма в Сливен. До пристигането на два противопожарни екипа служители на фирмата са загасили пламъците с прахови пожарогасители. Унищожени са техника и суровини, като сградата е спасена. Причината за пожара е токов удар.

Същия ден, в 20:45 часа, е потушен пожар в дървена постройка в местността Припека край Сливен. Пострадали няма, но са унищожени постройката и домашно имущество. Най-вероятната причина е късо съединение в електрическата инсталация.

Две деца загинаха, а трима души са пострадали при пожари в страната през изминалото денонощие, съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” (ГДПБЗН). Пожарните екипи са реагирали на 90 сигнала за произшествия. Ликвидирани са общо 63 пожара.