Осъдиха двама мъже, опитали да откраднат дизелово гориво

На 23 януари 2026 година, в открито съдебно заседание, Районен съд – Монтана осъди на 6 месеца „лишаване от свобода" 30-годишния А. И. М. и на 8 месеца „лишаване от свобода" с три години изпитателен срок 21-годишния Ю. Л. Ю. за опит за кражба на дизелово гориво.

Пред Районен съд – Монтана делото е образувано по внесен от Районна прокуратура – Монтана обвинителен акт срещу две лица – А. И. М. от с. Плешивец, област Видин и Ю. Л. Ю. от гр. Брусарци, област Монтана, които са действали в съучастие помежду си като съизвършители.

Според внесения обвинителен акт на 6 декември 2023 г., около 03:00 ч. на път Е-79, 84 км, в района на с. Смоляновци, като извършители в съучастие помежду си А. И. М. и Ю. Л. Ю. чрез използване на техническо средство – маркуч и туба, както и на моторно превозно средство – лек автомобил, направили опит да отнемат чужди движими вещи – 100 литра дизелово гориво на стойност 274 лева от резервоар на хладилен агрегат на хладилно ремарке, прикачено на товарен автомобил, от владението на Н. Н., роден в Република Гърция, като деянието е останало недовършено поради независещи от дееца причини. Извършеното от А. И. М. деяние е в изпитателния срок по друга присъда.

Пред съда А. И. М. и Ю. Л. Ю. се признаха за виновни и заявиха, че доброволно са подписали постигнатото с Районна прокуратура – Монтана споразумение и поискаха същото да бъде одобрено от съда. Поради това делото беше гледано по реда на глава 29 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) – споразумение за решаване на делото в съдебното производство при условията на чл. 384, ал.1.

След като се запозна със съдържанието на споразумението и събраните по досъдебното производство доказателства тричленен състав на Районен съд – Монтана одобри споразумението, подписано между Районна прокуратура – Монтана и защитата на подсъдимия А. И. М. и това между Районна прокуратура – Монтана и защитата на подсъдимия Ю. Л. Ю. Съдът призна А. И. М. за виновен по повдигнатото му обвинение и му наложи наказание от 6 месеца „лишаване от свобода", което да изтърпи при първоначален „общ" режим. Съдът приспадна от наложеното му наказание времето, през което е бил задържан в рамките на досъдебното производство. Тричленният състав призна и Ю. Л. Ю. за виновен по повдигнатото му обвинение и му наложи наказание от 8 месеца „лишаване от свобода", което отложи с три години изпитателен срок.

Определението на Районен съд – Монтана е окончателно и не подлежи на жалба и протест.