Криминално проявен подпали апартамент в Хасково

Мъж на 42-годишна възраст е арестуван за палеж на апартамент на жилищен блок в Хасково, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Пожарът в жилището на бул. „Васил Левски“ е избухнал на 25 януари вечерта. При възникването на инцидента в апартамента не е имало обитатели, уточниха от полицията. При огледа на място е установено, че огънят е тръгнал едновременно в две от стаите и коридора. Изгоряла е част от покъщнината, предаде БТА.

В хода на изясняване на причините са предприети издирвателни действия, при които е задържан познайник на полицията. При разпита мъжът е признал за палежа и е дал подробности за извършване на деянието. По случая е образувано е досъдебно производство, уточниха от пресцентъра на ОД на МВР в Хасково.

Досъдебно производство е образувано и за пожара, който избухна ден по рано в склад за домашни потреби, също в областния град. Според информация от полицията, огънят е тръгнал от извършване на ремонтни дейности. Все още се уточняват щетите.