Арестуваха вандал, потрошил спирки, пейки и кошчета в Симитли

Полицията разкри за часове, мъж, вандалствал в Симитли. В неделя сутринта градът и ключови зони в общината бяха поругани от вандалски прояви. В часовете между 4:00 и 5:00 часа са преобръщани кошове за смет и са нанесени първите щети. После са счупени спирки за обществен транспорт и кошове за смет. По главната улица са унищожени млади дръвчета. На входа/изхода на града в посока село Черниче е потрошен надписът с името на града. Металните съоръжения са изкъртени, поругани и с ужасяваща арогантност счупени.

В 08:40 часа във Второ РУ-Благоевград е съобщено за вадалските прояви. В резултат на проведените незабавни действия, от полицейските служители е установен 25-годишният извършител на деянието от с. Крупник, като същият е задържан със заповед за задържане до 24 часа. За случая е уведомена РП-Благоевград и е образувано досъдебно производство.

Арестуваният е криминално проявен и познат на полицията.