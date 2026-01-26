Бездомни кучета спасили треньора на коне от горящата "Фанагория" във Варна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Четири бездомни кучета са спасили Петко Тишев, треньор в селището "Фанагория" във Варна от пожара. На 20 януари в пламъците изгоряха седем коня.

Когато избухнал огънят Петко влязъл в конюшнята и започнал да освобождава конете от огнената стихия. Успял да освободи четири, но следващият кон започнал да буйства, в паниката си ритнал треньора няколко пъти и мъжът припаднал.

Свестил се от кучешки лай - бездомните кучета, за които се грижели в селището, се притекли на помощ, като го ближели по лицето и лаели силно.

Това разказал самият Петко Тишев на хора от екипа от военноморска болница, където се лекува от тежките си рани.

Той има изгаряния по лицето и ръцете, предстои му лечение на белите дробове с барокамера заради вдишания пушек.

Конюшнята и конете не са били застраховани, така че версията, която някои хора лансираха за умишлен палеж, отпада, коментира за "24 часа" Дилян Григоров от екипа на комплекса.

Оцелелите жребци са на пансион в село Любен Каравелово.

Те са още стресирани от случилото се и не се отделят един от друг, разказва Григоров.

Относно твърденията, че селището е незаконно, той заяви, че договорът за стопанисване, подписан с областна управа, се подновява автоматично всяка година, след като никоя от страните не го оспорва.

В момента тече дарителска кампания за възстановяването на щетите от пожара и построяването на нова конюшня.

С пост във фейсбук от "Фанагория" призовават хората да не тормозят бездомните кучета, които живеят в района.

Честа практика е да намираме новородени кученца пред портите, понякога успяваме да им намерим дом, друг път - не и ние се грижим за изоставените животни. Моля ви не го правете, апелира Григоров.