https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22162787 www.24chasa.bg

Бездомни кучета спасили треньора на коне от горящата "Фанагория" във Варна

Надежда Алексиева

[email protected]

4836
Пожар изпепели историческия комплекс "Фанагория" във Варна Снимка: Орлин Цанев

Четири бездомни кучета са спасили Петко Тишев, треньор в селището "Фанагория" във Варна от пожара. На 20 януари в пламъците изгоряха седем коня.

Когато избухнал огънят Петко влязъл в конюшнята и започнал да освобождава конете от огнената стихия. Успял да освободи четири, но следващият кон започнал да буйства, в паниката си ритнал треньора няколко пъти и мъжът припаднал.

Свестил се от кучешки лай - бездомните кучета, за които се грижели в селището, се притекли на помощ, като го ближели по лицето и лаели силно.

Това разказал самият Петко Тишев на хора от екипа от военноморска болница, където се лекува от тежките си рани.

Той има изгаряния по лицето и ръцете, предстои му лечение на белите дробове с барокамера заради вдишания пушек.

Конюшнята и конете не са били застраховани, така че версията, която някои хора лансираха за умишлен палеж, отпада, коментира за "24 часа" Дилян Григоров от екипа на комплекса.

Оцелелите жребци са на пансион в село Любен Каравелово.

Те са още стресирани от случилото се и не се отделят един от друг, разказва Григоров.

Относно твърденията, че селището е незаконно, той заяви, че договорът за стопанисване, подписан с областна управа, се подновява автоматично всяка година, след като никоя от страните не го оспорва.

В момента тече дарителска кампания за възстановяването на щетите от пожара и построяването на нова конюшня.

С пост във фейсбук от "Фанагория" призовават хората да не тормозят бездомните кучета, които живеят в района.

Честа практика е да намираме новородени кученца пред портите, понякога успяваме да им намерим дом, друг път - не и ние се грижим за изоставените животни. Моля ви не го правете, апелира Григоров.

Това са четирите кучета, които се превърнаха в герои.
Петко Тишев се възстановява от раните си и пита непрекъснато как са неговите спасители. Снимка: "Фейсбук"/"Фанагория".
