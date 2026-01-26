Обжалват в съда мегапроект за фотоволтаичен парк край Сухиндол

Жалба срещу предварителното изпълнение на мегапроекта за фотоволтаичен парк край Сухиндол подадоха до Административен съд – Велико Търново от гражданското сдружение "Ти решаваш". С решение на директора на РИОСВ – Велико Търново е допуснато предварително изпълнение на екологичната оценка за изграждането на фотоволтаичен парк върху близо 10 000 декара земи в община Сухиндол.

"С това решение се разрешава започване на действия по проекта преди да са приключили административните и съдебните процедури, което на практика обезсмисля съдебния контрол и правото на ефективно обжалване", твърдят противниците на проекта.

В жалбата се твърди, че липсват мотиви и доказателства за спешност. Интересът на инвеститора е представен като обществен интерес. Игнорирана е ясно изразената воля на местната общност.

"Срещу проекта има проведена гражданска подписка, подкрепена от преобладаващата част от жителите на общината. Този факт пряко опровергава извода за наличие на „особено важен обществен интерес" в подкрепа на предварителното изпълнение", посочват вносителите.

Проверките им показват, че в обхвата на проекта са включени гори по смисъла на Закона за горите, за които не са проведени задължителните процедури.

Същевременно има образувано досъдебно производство за незаконни сечи, извършени през 2025 г. по заповед на кмета на община Сухиндол. По повод унищожаването на стотици декари общински гори е образувано досъдебно производство, за което РИОСВ е била уведомена, припомнят от "Ти решаваш".

"С допускането на предварително изпълнение се създава реална опасност от нови незаконни сечи и от продължаване на увреждането на горските територии, още преди да е приключил съдебният контрол и да е изяснена законосъобразността на проекта.

В жалбата се иска спиране на предварителното изпълнение и отмяна на решението за предварително изпълнение, за да се предотвратят необратими щети за природата и да се гарантира реален съдебен контрол.

Проектът за изграждане на фотоволтаичен парк в Сухиндол предвижда унищожаване на огромна територия земеделски земи и гори, засяга терени с високо биоразнообразие и застрашава естествени местообитания. Вместо да бъде спрян до пълно изясняване на законността му, чрез предварителното изпълнение се отваря път за унищожаване на природни ресурси, които не могат да бъдат възстановени.

Екозащитниците очакват произнасянето на съда по подадената жалба.

До 3 февруари е срокът за обжалване на решението за одобрение на доклада по екологична оценка на проекта.