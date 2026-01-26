Пияна шофьорка блъсна такси и двама мъже в Ямбол

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пияна шофьорка блъсна таксиметров автомобил и двама мъже на пътя в Ямбол. Сигналът за инцидента е подаден на 25 януари около 20:30 ч., съобщава bTV.

На място е установено, че лек автомобил, управляван от 27-годишна жена, е блъснал паркиран таксиметров автомобил. После жената е ударила и правостоящите до него двама мъже.

Единият от пострадалите е с фрактура на китката, вторият – с леки наранявания.

При тестването за употреба на алкохол, техническото средство е отчело над 1,2 промила. Пробата за употреба на наркотици е отрицателна. Жената е дала и кръвна проба.

Работата по случая продължава. Образувано е досъдебно производство.

Трима души са загинали при катастрофи в страната през изминалото денонощие, 20 са ранените, отчетоха тази сутрин от МВР. За изминалите 24 часа инцидентите с пострадали са 13.

В София са регистрирани 26 леки катастрофи и една тежка, при които има един ранен. От началото на месеца са станали 319 катастрофи с 30 загинали и 388 ранени.