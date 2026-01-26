Бойко Борисов: САЩ са наш доверен съюзник и стратегически партньор

Стратегическото партньорство между България и Съединените американски щати е ключово за сигурността и стабилността на страната ни и на целия регион. САЩ са наш доверен съюзник и стратегически партньор, с когото споделяме общи ценности, цели и отговорности.

Това написа във фейсбук лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов за срещата си с конгресмен Пат Фалън в Централата на ГЕРБ. Той публикува и тяхна обща снимка.

В срещата са взели участие министрите на външните и вътрешните работи Георг Георгиев и Даниел Митов.

"Обсъдихме възможностите за по-нататъшно задълбочаване на сътрудничеството с акцент върху сигурността, отбраната, енергетиката и изкуствения интелект. Потвърдена бе нашата политическа воля за засилване на диалога с американския Конгрес и за издигането на стратегическото сътрудничество на още по-високо ниво", пише лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

"Третата сесия на Стратегическия диалог между България и САЩ, проведена в София на 9 декември 2025 г., отчете значителен напредък в области като енергийната диверсификация, отбраната, сигурността, търговията и инвестициите, компютърните технологии и изкуствения интелект. Този формат се утвърди като основен механизъм за координация и постигане на конкретни резултати в полза на нашите две държави.

От особено значение е сферата на енергийната сигурност и диверсификацията", допълва Борисов. България работи активно за намаляване на зависимостта от един източник и за утвърждаването си като надежден енергиен партньор в Югоизточна Европа. Пускането в експлоатация на LNG терминала в Александруполис и напредъкът по Вертикалния газов коридор създават реални възможности за доставки, включително на втечнен природен газ от САЩ, пише още в публикацията.

Потвърдихме ангажимента си към реализацията на проекта за 7-ми и 8-ми блок на АЕЦ "Козлодуй" с американската технология AP-1000, който има стратегическо значение както за енергийната ни независимост, така и за икономическото развитие и ролята на България като регионален енергиен център, завършва Борисов.