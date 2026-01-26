ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Разбиха банда, продавала вейпове с дрога в интерне...

Остава в ареста 22-годишен, ограбил таксиджия в София

Белезници Снимка: СНИМКА: PIXABAY

По искане на Софийска районна прокуратура е задържан под стража 22-годишен мъж за грабеж над таксиметров шофьор.

И.И. е привлечен към наказателна отговорност за това, че на 14.12.2025 г. около 03,40 часа от таксиметров автомобил, марка „Фолксваген", в гр. София, е отнел чанта с документи и 500 лева в нея и таблет от владението на таксиметров шофьор. И.И. е издърпал със сила чантата и таблета от колата на мъжа и е избягал, съобщават от Прокуратурата.

По случая се води досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода" от 3 до 10 години. И.И. е бил задържан за срок до 72 часа.

Прокурор е внесъл искане за определяне на мярка „задържане под стража" спрямо обвиняемия. Състав на съда е наложил на И.И. най-тежката мярка за неотклонение.

Мярката подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.

Белезници

