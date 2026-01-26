Общо 6 деца имало в къщата в с. Липница, в която загинаха близнаци. Пожарът тръгнал от комина

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Близки гледали децата на ромското семейство, което било в чужбина

В къщата, която горя в с. Липница и две близначета загинаха, имало общо шест деца. Те били оставени за отглеждане от близки на ромското семейство, което било на гурбет в чужбина. Когато огънят пламнал четири деца успели да избягат от къщата и не са пострадали.

Загиналите при пожар две невръстни деца във врачанското село Липница били оставени без надзор, съобщиха от полицията. Вчера следобед в дома на ромско семейство избухнал пожар заради неправилно боравене с печка на твърдо гориво и запалил се комин.

Когато пожарникарите угасили пламъците намерили в една от стаите обгореният труп на близначе на 1,1 г. Другото дете останало под развалините и мъртвото му тяло било открито по късно при разчистване на отломките.

По случая е заведено досъдебно производство. Разпитани са вече и близките на гурбетчиите, на които било поверени шестте деца.