Криминално проявен извади нож срещу съсед в Белозем

Мъж от пловдивското село Белозем попадна в полицейския арест за грубо нарушение на обществения ред, съобщават от МВР. Според предварителната информация в събота следобед криминално проявеният и осъждан мъж влязъл в словесен конфликт със свой съсед и размахал срещу него нож. След предприетата незабавна проверка на сигнала за случилото се служители на РУ-Раковски издирили извършителя на хулиганската проява и го задържали за едно денонощие. Документирането на досъдебното производство продължава.