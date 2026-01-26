ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Криминално проявен извади нож срещу съсед в Белозем

24 часа Пловдив онлайн

Районното в Раковски Снимка: Радко Паунов

Мъж от пловдивското село Белозем попадна в полицейския арест за грубо нарушение на обществения ред, съобщават от МВР. Според предварителната информация в събота следобед криминално проявеният и осъждан мъж влязъл в словесен конфликт със свой съсед и размахал срещу него нож. След предприетата незабавна проверка на сигнала за случилото се служители на РУ-Раковски издирили извършителя на хулиганската проява и го задържали за едно денонощие. Документирането на досъдебното производство продължава.

Районното в Раковски

