Борят се за живота на млад габровец, предизвикал катастрофа в града

2216

 На 25 януари, около 19:46 часа, на ЕЕН 112 е получен сигнал за пътнотранспортно произшествие, настъпило на ул."Орловска". На място незабавно са насочени екипи на полицията и спешна помощ. По първоначална информация 29-годишен габровец, управлявайки л.а."Форд Фокус" и несъобразявайки скоростта си с пътните условя, е изгубил контрол над автомобила, навлязъл е в лентата за насрещно движение и се е ударил в л.а. БМВ, управляван от 57-годишна жена.

В резултат на удара е пострадал водачът на л.а."Форд Фокус", който е откаран в МБАЛ „Д-р Тота Венкова" с опасност за живота. Пробите за алкохол и наркотици на жената са отрицателни. На мъжа е взета кръв за химически анализ. Причините за инцидента са в процес на изясняване. По случая е образувано досъдебно производство.

