ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Разбиха банда, продавала вейпове с дрога в интерне...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22163104 www.24chasa.bg

Шестима са в болница след тежка катастрофа на пътя Русе-Червена вода

2408
"Бърза помощ" СНИМКА: Архив

 Момичета на 20 и 19 години и момче на 21 години са настанени с политравми в интензивното хирургично отделение на Университетската болница „Канев" след катастрофата, която затвори пътя между Русе и село Червена вода вчера. Това съобщи за БТА Стела Кръстева от лечебното заведение.

Общо шест души се наложи да получават болнична помощ след катастрофата.

На младежите, които са били в един от двата автомобила, им предстоят снимки и образни изследвания за пълно изясняване и диагностициране на състоянието им.

Другите пострадали при инцидента са мъж на 45 години, който е получил фрактура на дясното ходило, както и деца на 10 и 14 години, които са леки ортопедични травми и повърхностни рани и охлузвания. След обработване на травмите им, те са освободени за домашно лечение.

"Бърза помощ" СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Валери Божинов: Първата ми среща със Стоичков беше подарък за 18-ия ми рожден ден (Видео)