Ало измамници завлякоха жена на 78 г. от Гълъбово с 21 хиляди лева и 330 евро

Ваньо Стоилов

На 25.01.2026 г., в 10.10 ч., в РУ-Гълъбово е получено съобщение от 78-годишна жена, че в град Гълъбово, на 24.01.2026г., в периода от 12.00ч. до 14.00 ч., е станала жертва на телефонна измама, съощават от пресцентъра на ОДМВР в Стара Загора. Тя получила обаждане на домашния си телефон и била въведена в заблуждение по схемата "съдействие на полицията", след което предала на непозната за нея жена сумата от 21 000 лв. и 330 евро.

Образувано е досъдебно производство по чл.209, ал.1 от НК под надзора на Районна прокуратура - Стара Загора. Работата по случая продължава.

