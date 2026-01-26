Млад шофьор блъсна 34-годишен на пешеходна пътека в Пловдив

Пешеходец е в болница след пътно произшествие в петък в Пловдив, съобщават от полицията. Сигналът, че на кръстовището между бул. „Княгиня Мария Луиза" и ул. „Петко Д. Петков" лек автомобил „Тойота" предприел ляв завой и отнел предимството на пресичащия на пешеходна пътека 34-годишен мъж, е получен около 20 ч. Пострадалият е под лекарско наблюдение със счупен крак в болница. Водачът на колата, който е на 18 години, е изпробван за употреба на алкохол, резултатът е отрицателен. Местопроизшествието е запазено, извършен е оглед. По образуваното досъдебно производство работят служители от сектор „Разследване на престъпления по транспорта".