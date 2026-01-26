ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

17-годишен е в ареста за побой и хулиганство в центъра на Шумен

Полиция Снимка: СНИМКА: 24 часа

Непълнолетен жител на с. Памукчии е задържан в полицейския арест след нанесена лека телесна повреда по хулигански подбуди, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Шумен.

Около 2:00 ч. на 25 януари на пешеходната зона на бул. "Славянски" в Шумен неизвестен без причина е проявил агресия, нарушил е обществения ред и е нанесъл удари в областта на главата с ръце на 33-годишен местен жител. След това е хвърлил метална маса със стъклен плот и е напуснал мястото. Пострадалият е прегледан в шуменската болница и е освободен за домашно лечение без травматични увреждания.

Извършителят, 17-годишен криминално проявен от с. Памукчии, е установен и задържан за срок до 24 часа в Районното управление - Шумен. Образувано е досъдебно производство.

Полиция

