Пиян опита да подкупи полицаи със 100 евро в Стара Загора, арестуван е

На 25.01.2026 г., около 03:30 ч. полицейски екип на Първо РУ-Стара Загора опитал да спре за проверка лек автомобил "БМВ" на кръстовището на бул."М. М. Кусев" и ул. "Хр. Ботев" в града, като подавал звуков и светлинен сигнал, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР. Водачът не спрял и продължил да се движи по ул. "Хр. Ботев" още около 400 м, след което спрял.

Установено е, че зад волана бил 54-годишен мъж. С дрегер е установено, че той шофирал с 1,28 промила алкохол в издишвания от него въздух. Докато полицейските служители попълвали и оформяли документите, 54-годишният мъж се приближил до патрулния автомобил, предложил "да си плати" и пуснал в купето на служебния автомобил две банкноти по 50 евро.

Той е задържан за срок до 24 часа. Във Второ РУ - Стара Загора е образувано бързо производство по чл.304а от НК под надзора на Окръжна прокуратура - Стара Загора.