83-годишен мъж загина при пожар в къща в Чирпан

Ваньо Стоилов

На 24.01.2026г., в 22.40 ч., в дежурната част на РУ - Чирпан е получено съобщение от 41-годишен мъж за възникнал пожар в къща в града. На място са изпратени екипи на РУ-Чирпан и на РСПБЗН. В една от стаите е намерено тялото на 83-годишен мъж, съобщават от пресцентъра на ОДМВР в Стара Загора.

По първоначални данни причина за пожара е късо съединение. Изгоряла е напълно стаята, обитавана от 83-годишния мъж. В РУ-Чирпан е образувано досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура - Стара Загора.

